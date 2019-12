Modeltog kører ca. 18.000 kroner ind til udsatte børns fritidsaktiviteter

Mandag 9. december 2019 kl: 10:40

Af: Redaktionen Pengene blev overrakt af fungerende rådmand Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune til Amina Hassan, der er en af frontpersonerne i gruppen Fri-stedet og er et kendt ansigter i Aalborg SØ.- Det her skal også ses som en anerkendelse af den betydning, som denne gruppe forældre har haft generelt for sammenhængskraften og integrationen i Aalborg Kommune. Vi har også fra kommunens side kunne trække på dem, når der været optræk til mere specifikke problemer med enkelte børn og unge, siger rådmand Nuuradiin Hussein.Tidligere år har foreningen Broen, Frelsens Hær, Krisecentret for Kvinder, Reden og Kirkens Korshærs Familiearbejde modtaget støtte.Ifølge fungerende Rådmand Nuuradiin Hussein understreger det bredden i det frivillige arbejde i Aalborg Kommune. De frivillige organisationer har stor betydning for at gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at bo og leve.Uddelingen fandt sted torsdag 5. december ved modeljernbanen i forhallen på Aalborg Banegård, hvor DSB Aalborg Jernbaneorkester spillede julemusik både før og efter uddelingen.