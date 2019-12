Shipping-koncern leverede hele pakken med tanke til gas

Mandag 9. december 2019 kl: 10:11

Af: Redaktionen Transporten var bestilt af HM Global Projects i Tyrkiet - et internationalt projekttransport- og logistikfirma - og Blue Waters projektafdeling (Energy & Projects) havde sikret ordren.- Projektet forløb fuldstændig efter planen og til kundens fulde tilfredshed. I et tæt samarbejde mellem vores stærke teams i projektafdelingen, stevedoring, terminalen og agency-afdelingen fik vi strikket en pakkeløsning sammen, som gjorde, at HM Global Projects kunne bruge Blue Water som totalleverandør på den lokale håndtering og levering i Danmark, siger Kasper Vahlun Junge, der er projektchef for Energy & Projects i Blue Water Esbjerg.- Vi kontaktede Blue Water tidligt i forløbet, da vi ønskede at engagere en professionel og troværdig partner grundet sværhedsgraden i projektet. Gennem hele processen har vi haft professionel støtte med stor viden bag os, hvilket har bekræftet os i vores syn på Blue Water som et professionelt firma. Den løsning Blue Water tilbød var uovertruffen, og det at Blue Water var i stand til at håndtere hele pakken, var afgørende for vores beslutning, siger Hürol Aslan, General Manager, hos HM Global Projects, der mødte Blue Water’s team i forbindelse med losseoperationen i Esbjerg, og tilføjer:- Jeg sætter stor pris på Esbjerg-teamets store gæstfrihed i forbindelse med mit besøg.