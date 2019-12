PostNord mangler penge igen

Fredag 6. december 2019 kl: 12:33

Af: Redaktionen PostNord i Danmark har trods tidligere økonomiske kapitalindsprøjtninger fra Staten svært ved at få de økonomiske ender til at nå sammen.PostNord er en svensk-dansk postkoncern ejet af den svenske og danske stat i fællesskab.Transportorganisationen ITD sender en klage til EU-Kommissionen over denne nye statsstøtte.