Aalborg Kommune får tilladelse til forsøg med selvkørende busser

Fredag 6. december 2019 kl: 12:00

Af: Redaktionen - Der er ingen tvivl om, at selvkørende busser - eller biler for den sags skyld - på længere sigt kan ændre den måde, vi færdes i trafikken på. Og det skal ske ud fra et fortsat fokus på en god færdselssikkerhed, som Aalborg Kommune også vægter højt i deres forsøg, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).En uafhængig tredjepart har været inde over ansøgningen og vurderet, at forsøget kunne gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom Færdselsstyrelsen har sikkerhedsgodkendt køretøjerne.