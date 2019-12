Fransk togproducent skal levere 31 regionaltog til Italien

Fredag 6. december 2019 kl: 10:54

Af: Redaktionen Aftalen giver mulighed for, inden for otte år, at købe 30 ekstra tog og omfatter muligheder for forebyggende og korrigerende vedligeholdelsesservice. Den nye ordre følger Alstom’s tildeling af et større udbud fra FNM i 2017.- Vi er glade for at påbegynde en ny rejse mod stadig mere moderne og bæredygtig lokal transport med FNM. I de sidste ti år har Alstom leveret 44 regionale tog i Lombardiet, og vores tog transporterer allerede mange tusinde passagerer i regionen hver dag. Den nye generation af Coradia Stream er den bedste løsning til at imødekomme de stigende behov hos både de rejsende i regionen og operatøren, siger Michele Viale, der er administrerende direktør for Alstom Italien og Schweiz.Toget, som kaldes »Donizetti« af kunden Ferrovienord, er en del af Coradia Stream-familien, der er de nyeste elektriske, enkeltdæk-tog designet og produceret af Alstom til regional transport. De har fire trækkraftmotorer og en makshastighed på 160 km/t. De repræsenterer fjerde generation af en model, der i dag er i kommerciel drift i ti italienske regioner.



Togets vogne byder på rigelig plads til mellemlange rejser, typisk for regionale og interregionale ture, mens deres enkeltsæder og let tilgængelige entréer er ideelle til de kortere ture typisk for forstæder. Sæderne er udstyret med stikkontakter til pc’er, tablets og mobiltelefoner. Belysningen er optimeret af de store vinduer, der lukker en del naturligt lys ind, og passagercirkulationen er lettet af brede korridorer, der også er velegnet til personer med nedsat bevægelighed.





De nye tog opfylder kriterierne for miljømæssig bæredygtighed og er 96 procent genanvendelige. De bruger 30 procent mindre energi end deres forgængere. Der anvendes ingen opløsningsmidler eller andre giftige kemikalier i produktionen af dem. Klimaanlægget og ventilationssystemerne er reguleret ud fra antallet af passagerer, og dørlukningen er programmeret på en sådan måde, at der undgås termisk spredning. Eco-tilstand aktiveres, når det er nødvendigt. LED-passagerbelysningen reguleres automatisk ud fra lysmængden uden for toget.





Coradia Stream er fremstillet af Alstom i Italien. Produktudvikling, det meste af fremstillingen og certificering, udføres hos Alstoms afdeling i Savigliano. Design og fremstilling af trækkraftsystemer og andre komponenter foregår på Sesto San Giovanni, og de indbyggede signalanlæg leveres af Alstoms Bologna-afdeling.





Ferrovienord er kontrolleret 100 procent af FNM og driver 331 kilometer jernbanenet og 124 togstationer i Lombardiet. Derudover administrerer og vedligeholder de netværkene, sørger for deres udvikling og nye aktiveringer

FNM er den førende integrerede transport- og mobilitetsgruppe i Lombardiet. Den repræsenterer den vigtigste ikke-statslige italienske investor i sektoren. FNM S.p.A. er et aktieselskab, der er børsnoteret siden 1926. Hovedaktionæren er Lombardiet-regionen, der ejer 57,57 procent af aktiepakken





Alstom tilbyder en række udstyr og serviceydelser fra højhastighedstog, metroer, sporveje og e-busser til integrerede systemer, skræddersyede løsninger, infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsløsninger. I regnskabsåret 2018/2019 omsatte Alstom for 8,1 milliarder euro og modtog bestillinger for 12,1 milliarder euro.

Alstom har hovedkontor i Frankrig, er til stede i over 60 lande og har 36.300 medarbejdere

I Norden har Alstom omkring 450 medarbejdere og har hovedkontor i Stockholm





