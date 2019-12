Konkurserne viser en stigende tendens

Torsdag 5. december 2019 kl: 14:34

Af: Redaktionen Danmarsk Statistik peger på, at en enkelt konkurs i november var ansvarlig for 566 tabte job og 4,88 milliarder kroner ud af en samlet konkursramt omsætning på 5,75 milliarder kronerI faktiske tal var der i alt 932 konkurser i november. Heraf ramte 265 eller 28 procent aktive virksomheder. De resterende 667 konkurser ramte de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte til at defineres som aktive. De aktive virksomheder stod for 99,6 procent af omsætningen og for alle de tabte job. 62 procent af de 1.483 tabte job var i Region Hovedstaden, 14 procent i Region Midtjylland og 9 procent i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 6 procent og 9 procent af de tabte job.