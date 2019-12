Mange busser får nye køreplaner 15. december

Torsdag 5. december 2019 kl: 14:00

Af: Redaktionen FynBus’s køreplaner for bybusserne i Odense og de regionale ruter på Fyn og Langeland bliver ændret. Det samme gælder en del lokal- og uddannelsesruter får også nye køreplaner.

Der er især blevet justeret på afgangstiderne og på den tid, som mange af busserne har til at køre de forskellige strækninger. Blandt andet baseret på, hvor busserne har haft for lidt eller for meget tid.





Færre busser i sommernatten

På grund af de seneste års vigende passagertal på de regionale ruter har det været nødvendigt for FynBus at reducere udgifterne til buskørslen. Det betyder, at natbusserne fra sommeren 2020 ikke kører i juli. Det skyldes, at de i juli kørte med færre passagerer end i de øvrige måneder.





Man kan få et overblik over alle ændringerne på fynbus.dk/december2019







Rejseplanen er opdateret med de nye tider. Køreplanerne kan findes på FynBus.dk, og i dagene op til 15. december vil de trykte køreplaner også kunne fås i busserne.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.