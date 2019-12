Opbyggervirksomhed leverer ny opbygning til entreprenør med fokus på forsyningsledninger

Torsdag 5. december 2019 kl: 13:44

Af: Redaktionen Kranen er en Hiab X-HiPro 252 EP-5 XSD-kran, mens tippeladet er et Nopa FTS320-tippelad med tre-vejs tip. Sawo har monteret det 5.950 millimeter lange Nopa-tippelad lige bag førerhuset. Det er leveret uden øverste bagsmæk og med en nedfældelig bagsmæk, der måler 400 mm. Der er pendel lodret i venstre side.HIAB X-HiPro 262 EP-5-kranen, der er monteret på aftageligt konsol i bagenden af chassiset, er leveret med XS-Drive radiostyring, støttebenene monteret fast nede og to ekstra rørføringer for kørsel med værktøj. På kranen har Sawo yderligere monteret et Groeneveld-centralsmøreanlæg, så der bliver mindre daglig vedligehold af kranen, da smørestederne automatisk smøres.

Opbygningen er bygget i et tær samarbejde med og i en god dialog mellem maskinafdelingen, leverandørerne samt formand og chauffør hos Munck Forsyningsledninger A/S.





