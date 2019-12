Vognmand får bøde på 1 million kroner

Onsdag 4. december 2019 kl: 23:38

Af: Redaktionen

- Den 27-årige vognmand blev dømt for 86 forhold, der er foregået fra april 2017 til august 2018. Størsteparten af forholdene vedrørte hans ansvar som arbejdsgiver for forskellige chaufførers overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, men sagskomplekset indeholdt også vognmandens egne overtrædelser blandt andet i form af kørsel i frakendelsestiden og hastighedsovertrædelser, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.









Politiets efterforskning afdækkede blandt andet, at vognmanden havde kørt med samme nummerplade på to forskellige lastbiler, og at han havde kørt godskørsel for fremmed regning, selvom Færdselsstyrelsen havde tilbagekaldt hans tilladelser og undladt at indlevere dokumentation til Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. I et tilfælde er vognmanden desuden også dømt for at have modsat sig anholdelse, da Sydøstjyllands Politi standsede ham.









Den 27-årige vognmand mødte ikke til retsmødet, da han opholder sig i udlandet.









Det er uvist, hvordan han forholder sig til dommen.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.