Færgerederi udvider trafikken mellem Danmark og Nordatlanten

Tirsdag 3. december 2019 kl: 20:33

Af: Redaktionen Til det formål har Smyril Line købt ro/ro-skibet »Bore Bank« af det finske rederi Bore. Smyril Line overtager det 138 meter lange og 23 meter brede skib, der er bygget i Norge i 1998, midt i december.Hos Smyril Line får skibet navnet »Akranes«. Fremover vil Smyril Lines samlede flåde bestå af i alt fem skibe - »Hvitanes«, »Eystnes«, »Norröna«, »Mykines« og »Akranes«.Ifølge Smyril Line skal Akranes bruges til at etablere en ny fragtrute mellem Tórshavn på Færøerne, Thorlakshöfn i Island og Hirtshals. Den kommende rute åbner for nye muligheder på det islandske og skandinaviske marked, idet de islandske og skandinaviske virksomheder får nye og gode transittider samt en shortsea-løsning mellem Reykjavík-området og Skandinavien. Ruten bliver dermed en af de hurtigste godstransportløsninger mellem Skandinavien og området ved Reykjavik.- Smyril Lines udvidelse af trafikken kommer ikke som nogen overraskelse for Hirtshals Havn, da vi over de seneste år har set, at Smyril Line har udvist en betydelig handlekraft, der tilsvarende har betydet en løbende og strategisk velfunderet vækst hos rederiet, siger Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen.Han peger på, at Hirtshals Havn vil fortsætte sit stadige arbejde med udviklingen af rutenettet på havnen og vil dermed fastslå havnens position som et logistisk omdrejningspunkt i Skandinavien.