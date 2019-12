Vognmand i Hobro får fikst og færdigt vogntog

Tirsdag 3. december 2019 kl: 19:55

Af: Redaktionen - Jeg har købt hele trækket komplet inklusiv påhængsvogn og opbygning hos Stiholt, siger Klaus Nielsen, som fremhæver, at Jens Holger Pedersen har styr på sagerne.







- Det giver tryghed, når man kun skal henvende sig ét sted, siger vognmanden videre.





Stiholt har indkøbt påhængsvogn og opbygning direkte hos Ekeri i Finland. Scania-chassiset blev leveret fra Scania i Södertälje til Ekeri i Kolppi på den finske vestkyst. Den finske opbyggervirksomhed har bygget foldedørskasserne samt påhængsvognen og desuden monteret en Z-lift på forvognen. Derefter har Ekeri sørget for maling af det komplette vogntog bortset fra det fabrikslakerede førerhus, inden det blev kørt til Stiholt i Sæby, hvor klargøring, dekoration og de sidste detaljer blev klaret. Inden trækket blev leveret midt i november, var forvognen lige et smut i Hedensted, hvor Fix Autopolstring fiksede førerhuset op indvendigt.







Scania’en er leveret med en 16,4-liters V8’er med en maksimal effekt på 650 hk og et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm.







- Ud over at købe det komplette træk har jeg også tegnet en seks-årig reparations- og vedligeholdelsesaftale inklusiv udvidet drivlinedækning hos Stiholt. Så skal jeg kun huske ét telefonnummer, hvis der er noget at klage over, men det forventer jeg nu ikke, vurderer vognmand Klaus Nielsen.







Han bliver selv fast mand på det nye vogntog, som først og fremmest skal køre i Oslo-området og det sydlige Norge. De to øvrige biler i hans forretning, én Scania og en Volvo kører også fast på Norge, men for en anden speditør.









Klaus Nielsens nye vogntog er opbygget på samme måde som et par tilsvarende vogntog, som Stiholt tidligere har leveret til Klaus Nielsens far, vognmand Finn Nielsen i Hvornum.







