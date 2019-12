Lastvognsværksted får ny profil og navn

Tirsdag 3. december 2019 kl: 09:38

HMF med i lastvognscenter



Som smurt i olie



Af: Redaktionen Mandskabet hos Kudsk & Nissums lastvognsværksted er klar til at få det nye firmanavn op over værkstedsporten. 25 medarbejdere er tilknyttet værkstedet, som fra nytår hedder Lastvognscenter Syd.- Vi ønsker at slå helt klart fast, hvad vi laver i virksomheden. Derfor deler vi Kudsk & Nissum op i to grene. Så fremover skal man ikke have fat i Kudsk & Nissums værksted. Man går direkte til Lastvognscenter Syd, som er det nye navn for værkstedsaktiviteterne. Og i øvrigt også stedet, hvor vi får helt nye aftaler med direkte adgang til både produkter og knowhow fra nogle af de helt store aktører, siger afdelingsleder og medejer Morten Kudsk.- Det er vigtigt for os at vise, at vi er et professionelt lastvognscenter. Vi har drevet værksted i mere end 25 år. Så nu er det på tide, vi får skilt aktiviteterne klar ad i den daglige bevidsthed om, hvad der foregår på Tingvejen 40 i Vojens. Derfor får værkstedet nyt navn, og der kommer et nyt firmaskilt op over værkstedsporten. Her kommer i øvrigt også til stå HMF, for et nyt tiltag er også, at Lastvognscenter Syd bliver servicepartner for HMF, som er blandt verdens førende leverandører af lastbilkraner, siger Morten Kudsk.I forvejen har folkene på værkstedet særdeles godt kendskab til HMF-produkterne, som foruden kraner også omfatter wirehejs, tippelad samt Joab-kroghejs. En lang række af lastbiler er gennem årene bygget op med netop produkter fra HMF, og der har været godt samarbejde mellem værkstedet og den danske fabrik i lang tid.- Som servicepartner kan vi endnu mere end hidtil. Vi får specialudstyr, så vi fremover kan servicere alle HMF-kunder både med det rette grej og knowhow. Samtidig kan vi sælge HMF-produkter direkte fra vores opbygningsafdeling, og vi får naturligvis HMF-reservedele på lager, siger Morten Kudsk.Der er de bedste udsigter for, at den nye profilering i bogstavelig forstand kommer til at glide som smurt i olie for Lastvognscenter Syd’s 25 medarbejdere på værkstedet, da firmaet får Shell som ny leverandør af smøreolier.- Shell har planer om at lave en håndfuld service-points, hvor vi bliver det første. Olieselskabet klæder os godt på med en grundig uddannelse i de forskellige produkter, så vi får optimale muligheder for at vejlede vores kunder. Shells smøreolier er baseret på naturgas frem for råolie. Det giver miljømæssige fordele i både fremstilling og anvendelse, da produkterne er helt fri for svovl, siger Morten Kudsk og fortsætter:





- Med nye EU-normer stilles der til stadighed større krav til mekanikerne om at vælge de rigtige produkter til de mange forskellige formål. Her oplever vi, at Shell har det helt rigtige set-up og er en meget stærk spiller også, når det gælder produkternes kvalitet.





Shell smøreolier distribueres i Norden af virksomheden Univar Solutions.















