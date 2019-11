Bilsynsvirksomhed vinder igen prisen som Årets bilsyn

Fredag 22. november 2019 kl: 10:02

Af: Redaktionen Den landsdækkende synsvirksomhed med 145 synshaller landet over fik overrakt prisen Årets bilsyn ved årets Autoawards, der blev afholdt i Cirkusbygningen København.- Vi er utroligt glade for denne pris, der fortæller, at vi er bilisternes foretrukne synsvirksomhed. Jeg vil gerne takke alle vores medarbejdere, som hver dag leverer en engageret og professionel indsats med at skabe rigtig gode resultater. Det er vores medarbejdere, der dagligt servicerer vores kunder og sikrer, at de taget godt hånd om, siger administrerende direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.Over 40.000 kundeevalueringer fra det seneste år dokumenterer en stigende kundetilfredshed med Applus bilsyn. Lige nu ligger kundeservicescoren på 6,7 på en skala fra 1 til 7.- Vores tilfredshedsmålinger er steget hvert år. Læg dertil at vi har forstærket samarbejdet med vores forretningspartnere. Det har gjort det muligt for os at udvikle nye produkter og services, som skaber ekstra værdi for kunderne. Det kan kunderne mærke. At vinde en pris som denne forpligter os alle i virksomheden, hvilket vi også vil leve op til, siger Per V. Rasmussen.