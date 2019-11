Usædvanlig mølletransport kører fra Hanstholm til Østerild

Fredag 22. november 2019 kl: 09:55





Tidspunkt: Mandag 25. november mellem klokken 08.30 og 18.00

Sted: Vejen fra Hanstholm Havn til rundkørslen i Ræhr forventes at være lukket i tidsrummet 8.30-13.00. Vejene fra rundkørslen i Ræhr til Testcentret i Østerild forventes at være lukket i tidsrummet 11.00-18.00. Alle veje åbnes, så snart transporten har passeret. Blokvognen er bygget til varierende terræn og har både vindmåleudstyr og stabiliseringsudstyr. Der er desuden sikkerhedsregler i forhold til vindmodstand, og transporten indstilles, hvis vejret er dårligt. Hjemmeværnet dirigerer trafikken og underretter beboerne i husene på ruten i god tid, før transporten passerer. Politi og følgebiler er desuden med hele vejen langs ruten.

Rute med tidspunkter

Klokken 08.30: Afgang fra Hanstholm Havn mandag den 25. november.

Klokken 10.00: Forventet passage ved rundkørslen ved Chr. Hansens Vej.

Mellem Klokken 11.00 og 13.00: Forventet passage ved rundkørslen ved Ræhr.

Klokken 17.30: Forventet passage af krydset ved Rute 29/Gl. Aalborgvej

Klokken 18.00: Forventet ankomst ved Testcentervej

Fakta om mølletransporten:Rute med tidspunkter

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to møllesektioner, hvoraf den bredeste er knap otte meter og den højeste er ca. 28 meter, vil blive transporteret på blokvogne, der er bygget til varierende terræn og er forsynet med både vindmåleudstyr og stabiliseringsudstyr. Transporten af de to sektioner vil bevæge sig i lav fart fra Hanstholm Havn og til testcentret i Østerild.Transporten af vindmøllesektionerne varetages af et professionelt firma og betragtes derfor som fuldstændig sikker. Alligevel anbefaler politiet beboerne langs ruten for en sikkerheds skyld at forlade deres hjem, mens møllen transporteres forbi. Vejene på ruten vil under transporten være lukket for al anden trafik.Midt- og Vestjyllands Politi har i samarbejde med det firma, der skal foretage transporten, fået omdelt et brev til alle borgere, der bor langs ruten. Brevet indeholder informationer om transporten og anvisninger til, hvordan de skal forholde sig.