Julelastbil kører rundt i Danmark

Onsdag 6. november 2019 kl: 12:57

Af: Redaktionen Sidste jul indsamlede julelastbilen over 400.000 kroner til Mødrehjælpens velgørende arbejde for økonomisk trængte børnefamilier. Ved at donere et beløb til Mødrehjælpen kunne man få en miniatureudgave af julelastbilen med hjem. Den store opbakning er man glad for hos Mødrehjælpen.- Det er hårdt for familierne, når der ikke er råd til at holde jul. Det er både stressende og skuffende ikke at kunne fejre julen på lige fod med andre, eller ikke at kunne dele den med sine nærmeste. Derfor er det fantastisk at se opbakningen fra alle de danskere, der møder Coca-Colas julelastbil og samtidig gør en forskel for børnefamilier i Danmark, der ikke ellers ville have råd til at fejre jul. Takket være den hjælp er det muligt, at vi kan uddele julehjælp igen i år, siger Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen.





I år bliver der to slags merchandise - en miniatureudgave af julelastbilen samt et begrænset antal Coca-Cola snekugler.





Coca-Cola har i år bestilt ekstra merchandise hjem og introducerer også et begrænset antal snekugler hvert sted.





Julelastbilens tur begynder 11. november og varer indtil 23. december.

Hvis man har behov for julehjælp, kan man ansøge Mødrehjælpen frem til 12. december klokken 10.00.





Her kan man opleve julelastbilen:

Hvidovre, Bagsværd, Taastrup, Brøndby, Greve, Bjæverskov, Fensmark, Østermarie, Rønne, Stege, Nakskov, Rudkøbing, Odense, Fredericia, Haderslev, Augustenborg, Thorsø, Ringkøbing, Lemvig, Hanstholm, Aalborg, Aalborg Øst, Frederikshavn, Hjørring, Auning, Bjerringbro, Randers, Silkeborg, Dianalund, Holbæk, Hillerød, Kokkedal, Hellerup, Albertslund, Amager, Østerbro, Rådhuspladsen i København og Lalandia i Rødby.











