Færdselsuheld fik politiet på sporet af ulovligt arbejde

Tirsdag 5. november 2019 kl: 14:54

Af: Redaktionen Kvinden var kommet cyklende ligeud i krydset, da den 37-årige mand svingede til højre i sin varebil og ramte hende. Den 36-årige kvinde blev kørt på skadestuen, hvor hun blev behandlet for brud på ben og fod.







Den 37-årige fører af varebilen blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt. Det viste sig efterfølgende, at manden var fra Argentina og ankommet til Danmark for cirka en måned siden. Han kørte rundt for et firma, selvom han ikke havde arbejdstilladelse i Danmark. Han blev derfor tilbageholdt i tre gange 24 timer, indtil hans sag bliver afgjort.



