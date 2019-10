Vognmand i det vestjyske har fået en række med 500 heste

Torsdag 24. oktober 2019 kl: 08:50

Af: Redaktionen Den nye Scania R 500 - med 500 heste på række - erstatter en fem år gammel Scania R 520, der havde tilbagelagt ca. 750.000 kilometer, og som Stiholts lastbilsælger i Thisted, Lars Pedersen, tog i bytte, og som allerede er solgt videre til en anden nordjysk vognmand.- Vi har haft den nye R 500 i en måneds tid, og det tegner allerede rigtig godt, siger vognmand Tommy Pedersen, der er anden generation i firmaet og udgør ”& Søn” i firmanavnet.- Den nye R 500 køres af den samme chauffør, som kørte R 520’eren, og han kører nok 3-400 meter længere på literen nu under præcis de samme forhold, tilføjer Tommy Pedersen.Den nye bil er opbygget af Stiholt med klassisk trækkeropbygning samt hydraulikanlæg. Den trækker ofte rundt med fire-akslede sættevogne og op til 56 tons totalvægt. Og det klarer den ifølge vognmand og chauffør uden problemer. Turene går rundt i hele Danmark med lidt afstikkere både nord- og sydpå.- Vi har tidligere fået leveret en ny Scania S 520 V8 fra den nye generation, og den går også rigtig godt. Den er også markant mere økonomisk end de ældre V8’ere, og det bliver vi jo nødt til at fokusere på, siger Tommy Pedersen.Han vil derfor ikke afvise, at der stadig kan komme nye V8’ere i vognparken, og han er netop nu i dialog med lastbilsælger Lars Pedersen om en Scania mere.- Jeg venter dog spændt på at høre om de første brugererfaringer med den nye seks-cylindrede rækkemotor på 540 hk, som Scania har annonceret. Måske er den endnu bedre end de nye 500- og 520-hestes Scania’er, og så kunne den blive rigtig interessant for os. Men vi må lige vente og se, siger Tommy Pedersen.