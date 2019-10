Britisk politi finder 39 lig i lastbiltrailer

Onsdag 23. oktober 2019 kl: 11:15

Af: Redaktionen Ifølge Halstead Gazette og andre britiske medier er en 25-årig mand fra Nordirland anholdt, da politiet mistænker ham for at have medvirket til, at de 39 mennesker er døde.









Politiet mener, at lastbilen er ankommet fra Bulgarien lørdag 19. oktober.

