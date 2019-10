Kranføreren kan tage personbilen med på toppen

Fredag 11. oktober 2019 kl: 12:43

Af: Redaktionen Kranexpressen’s nye ballast-kærre er en to-akslet Nopa KFL240 med fast lad. Den har en totalvægt på 24.000 kg og en udvendig længde på 5.560 mm. Ladet er opbygget med styr og horn for transport af ballast samt stativer til kroge og grav i bagende for støttebensplader. Derudover er kærren udstyret med et stativ til transport af en person- eller varebil til kranføreren.Kranexpressen A/S har specialiseret sig i udlejning af mobil- og lastbilkraner og udførsel af transportopgaver.