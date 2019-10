Transportvirksomhed udbygger intermodale muligheder

Onsdag 9. oktober 2019 kl: 14:08

Af: Jesper Christensen Forbindelsen vil blive trukket frem af P&O Ferrymasters’ italienske samarbejdspartner Transmec Group, der har hovedkvarter i Campogalliano i ModenaUdvidelsen i Lodz, der er en af P&O Ferrymasters centralt placerede baser for polske kunder, følger op på virksomhedens succes med at komme ind på de central- og østeuropæiske marked. P&O Ferrymaster har i dag intermodale forbindelser mellem Oradea og Zeebrugge i Belgien og mellem Oradea og Piacenza i Italien.





P&O Ferrymasters har også planer om at introducere forbindelse mellem Oradea og havnebyen Constanta ved Sortehavet for på den måde at kæde Central- og Østeuropa sammen med områderne ved Sortehavet - og at udvide sin intermodale service til Bulgarien, Serbien, Grækenland og Tyrkiet. Udvidelserne vil gøre P&O Ferrymaster’s netværk til et af de mest ekspansive i Europa og Euroasien.









