Svensk chauffør har fået en bøde på 288.500 kroner

Mandag 7. oktober 2019 kl: 14:17

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sagen tog sin start, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, lørdag 27. januar 2018 standsede en 47-årig chauffør i en minibus ved Rasteplads Kildebjerg på Fyn.- Den svenske chauffør fragtede personer i bussen og en personbil på en påhængsvogn, men han kunne hverken fremvise tilladelse til passagerkørsel eller til godskørsel, ligesom der var adskillige andre forhold, der ikke var, som de skulle være, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.Den svenske chauffør blev senere standset i samme minibus henholdsvis mandag 9. og lørdag 14. april 2018, selvom bussen ved sidste standsning havde kørselsforbud i Sverige. Her kunne politiet konstatere, at der stadig ikke var kommet styr på hverken tilladelser eller de andre forhold, det havde været galt med, første gang den svenske chauffør blev standset.- Føreren var i dag tiltalt for at være ansvarlig for både egne og virksomhedens overtrædelser, da han reelt var den, der stod for driften i virksomheden, som var ejet af hans datter, siger specialanklager Pernille Moesborg.Den 47-årige chauffør var ikke mødt i retten og blev dømt som udebleven.Hans datter blev ved Retten i Odense tirsdag 6. august i år idømt en bøde på 330.000 kroner for virksomhedens overtrædelser i forbindelse med de tre standsninger.