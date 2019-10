Gas-lastbil kommer med pakkerne

Fredag 4. oktober 2019 kl: 12:03

Af: Redaktionen - Vi har et ønske om hele tiden at blive endnu grønnere i vores måde at levere og drive forretning på, og her er testen af den klimavenlige Stralis NP et spændende input. Vi ser frem til at afprøve lastbilen i vores daglige distribution, så vi kan blive meget klogere på, om det er den vej, vi skal gå, når vi over tid skal investere i en grønnere vognpark, siger Jeppe Christiansen, der er Operations Manager i PostNord Danmark.Under testen, der kører frem til slutningen af november, vil PostNord prøve trækkeren af dagligt på en 500 kilometer lang gods- og distributionsrute. Testen er startet i Aalborg, hvor den kører citydistribution og testes af på komprimeret CNG-biogas. Lastbilen er en såkaldt kombi-bil, som kan køre på både komprimeret CNG og på flydende LNG-gas. Drift på LNG-gas vil udelukkende blive testet på crossborder-transport til blandt andet Tyskland og Sverige, da der endnu ikke findes tankmuligheder for flydende LNG-gas til landevejstransport i Danmark.Stralis NP fra Iveco opfylder kravene til effekt, rækkevidde, kørekomfort og chaufførtrivsel inden for den internationale transportsektor. Lastbilen har et 15 procent lavere brændstofforbrug sammenlignet med tilsvarende diesellastbiler.- Vi er stolte af at være med til at bidrage til en mere bæredygtig levering, og vi glæder os meget til at samarbejde med PostNord, siger Carsten Sørensen, der er National Sales Manager i Iveco North Europe & Baltics A/S.Siden 2009 har PostNord reduceret virksomhedens CO2-udledning med 67 procent. Det er blandt andet sket gennem et målrettet arbejde med at effektivisere lastningen af bilerne og optimere ruterne. Ved hele tiden at fokusere på at opnå høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt er både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse blevet kraftigt reduceret. De seneste 10 år har PostNord mere end halveret CO2-udledningen pr. transporteret pakke.