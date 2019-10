Lastvognsmekaniker bliver konkurrencefag ved DM i Skills

Torsdag 3. oktober 2019 kl: 12:43

Skoler samarbejder om at skabe den bedste konkurrence



Af: Redaktionen Syddansk Erhvervsskole, TEC og TECHCOLLEGE skal sammen med Scania, Volvo og Mercedes snart finde ud af, hvordan de får tre lastbiler kørt i stilling i Bella Center i København. De bidrager nemlig alle, når uddannelsen til lastvognsmekaniker til januar skal være konkurrencefag ved DM i Skills - danmarksmesterskaberne for unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse.Siden 2018 har uddannelsen til lastvognsmekaniker været et såkaldt demo-fag til DM i Skills, hvor besøgende har kunnet se en lastvogn og stille spørgsmål om lastvognsmekanikeruddannelsen og de karrieremuligheder, den giver adgang til. Fra næste DM i Skills bliver den ene lastbil til tre, når faget for første gang er med som konkurrencefag ved DM i Skills i Bella Center i København i dagene 16.-18. januar 2020.Syddansk Erhvervsskole, TEC og TECHCOLLEGE er de tre skoler, som udbyder uddannelsen til lastvognsmekaniker. Sammen er de ansvarlige for at bygge den 180 kvadratmeter store stand samt udvikle og afholde konkurrencen. Konkurrencen sponsoreres af lastvognsproducenterne Scania, Volvo og Mercedes, som hver især vil køre en helt ny lastvogn i stilling, så konkurrencedeltagerne har noget at arbejde på.Deltagerne til DM i Skills 2020 bliver i disse uger fundet ved regionale og lokale mesterskaber rundt om i landet. Det gælder også de i alt seks lastvognsmekanikerlærlinge, der skal dyste om at blive Danmarks bedste.