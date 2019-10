Lastvognsservice ruller over til en anden

Tirsdag 1. oktober 2019 kl: 10:45

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Udover at være autoriseret Opel forhandler er Nyboes Auto på Åkirkebyvej også serviceværksted for Iveco- og Mercedes-lastbiler. Med overtagelsen af Titans faciliteter på Industrivej i Rønne er det planen, at Nyboes Auto fortsætter som autoriseret Volvo Trucks og Renault Trucks servicepartner fra samme adresse.Titan Lastvogne vil fortsat sælge Volvo- og Renault-lastbiler på Bornholm.