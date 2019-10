Uddannelses-organisation har fået ny regionsdirektør

Mandag 30. september 2019 kl: 11:33

Lars Wolf er ny regionsdirektør for Region Øst hos Uddannelses-organisation Dekra.

Af: Redaktionen Som Regionsdirektør for Dekra Øst vil Lars Wolf stå i spidsen for ledelse, drift og udvikling af Dekra’s AMU Centre i Hovedstaden og på Sjælland, som er placeret i Brøndby, Hillerød, Køge og Næstved. Lars Wolf vil bidrage med sine erfaringer fra blandt andet ledelse af flere forretningsområder hos DLG samt hans tidligere erfaringer fra kursusbranchen. Herudover har Lars Wolf eksempelvis en MBA og en HD(A) fra CBS i bagagen.Lars Wolf kommer til Dekra i en tid, hvor der er gang i udviklingen af nye forretningsområder efter det seneste AMU-udbud.- Der ligger en spændende og fortsat lys fremtid foran os, som jeg ser meget frem til at imødegå sammen med alle de engagerede medarbejdere hos Dekra. Med det seneste AMU udbud, hvor Dekra nu kan udbyde opkvalificering og efteruddannelse inden for en endnu større pallette til transportbranchen samt inden for ledelse, handel og logistik, kan vi tilbyde en bredere kompetenceudvikling til gavn for både borgere, erhvervsvirksomheder og beskæftigelsen. Det er en udvikling, som jeg glæder mig til at bidrage til, siger Lars Wolf.