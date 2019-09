Jobmesser skal afhjælpe chaufførmangel

Fredag 20. september 2019 kl: 11:52

Af: Redaktionen Med fem jobmesser i fem byer i dagene 23.-26. september på sine AMU-uddannelsescentre rundt i landet vil Dekra endnu en gang give ledige og andre interesserede en gratis mulighed for at gribe nogle af de ledige chaufførstillinger, der finde rundt i landet.Baggrunden for jobmesserne er et stigende behov for nye chauffører. Ifølge Dansk Statistik er næsten halvdelen af Danmarks lastbilchauffører 50 år eller derover og er således på vej mod pension eller efterløn. Derudover er der en stor vækst i transportsektoren, der generelt kræver flere chauffører år for år. Den markante vækst i transportsektoren betyder ifølge en undersøgelse foretaget af Voxmeter for Dekra i slutningen af 2018, at de danske vognmænd forventer at have 6,7 procent flere ansatte i 2019 end i 2018.Sidst DEKRA afholdte jobmesser var i april i år. Det var de største og mest besøgte jobmesser til dato med over 1.500 besøgende og 80 vognmænd og virksomheder. På jobmesserne blev der givet hånd på flere jobaftaler.I Brøndby gik 25-årige Josefine Ravnsbæk derfra med en jobsamtale hos Ditobus, som efterfølgende resulterede i et job som buschauffør. Virksomheden Stavnskær Fragt fandt flere gode kandidater på jobmessen i Brøndby og har ansat to chauffører samt en lærling. På jobmessen i Nørresundby fandt de syv repræsenterede virksomheder 49 kandidater til ledige chaufførjob.- Hvis vi vil chaufførmanglen til livs, må vi gøre rekrutteringen nemmere. Vi gentager derfor jobmesserne, fordi de har vist sig at lette rekrutteringen for virksomhederne og jobsøgningen for kandidaterne, både de erfarne og de helt nye chauffører. Jobmesserne er en god samlet indgang til de mange muligheder i branchen, siger administrerende direktør i Dekra, Peter Laursen.Det er syvende gang, Dekra holder jobmesse for transportbranchen. Dekra forventer omkring 1.500 deltagere og op mod 100 vognmænd fordelt på de fem jobmesser.Deltagerne kan også få information og en snak om deres muligheder for at få kurser og jobhjælp med henblik på at blive lastbil-, bus- og taxichauffør.Dekra’s fem jobmesser holdes i Nørresundby 23. septemer, Vejen 24. septemer, Herning 25. septemer og i Odense og Brøndby 26. septemer. Alle steder klokken 10-12.