Sættevognen til særtransport har særlig styring og smart kontrol

Mandag 16. september 2019 kl: 14:23

Af: Redaktionen Goldhofer-sættevognen - en fire-akslet Goldhofer STZ-L 4 A - har en speciel styring opbygget med tre hydraulisk tvangsstyrede og luftaffjedrede aksler. Den første aksel er modstyrende, hvilket betyder, at vogntoget har en optimal radius i svingene. Sættevognen er leveret med BPW ECO Plus-aksler, der er monteret med 245/70 R 17,5 continental tvillingedæk.



Hjulgrøfterne er tilpasset således, at hovedparten af gummihjuls-maskinerne, som transporteres, passer i hjulakselafstanden.





Med det nye Goldhofer SmartControl kan følgende funktioner betjenes via radio-fjernbetjening eller via panel, som er monteret på svanehals samt bagenden af køretøjet:

Styring og indsporing

Tænd/sluk for arbejdslamper

Styring af hydrauliske støtteben i bagenden

Hæv- og sænk af ramper

Side forskydning af ramper

Tænd og sluk af kraftudtag

Sættevognens totalvægt er 48.000 kg. Ved blokvognskørsel kan totalvægten øges til 74.000 kg. Traileren kan udtrække med 2.900 mm. De to-delte ramper er med hydraulisk hæveværk, som er forskydelig til siden.





Derudover er der blandt andet monteret Wabco Smartboard, centralsmøringsanlæg af fabrikatet Bekamax med to smørepumper, SuperGrip gummibelægning samt skridsikker belægning på alle trædeflader.







