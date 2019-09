20-årig kørte i tog 43 gange uden at betale

Fredag 13. september 2019 kl: 12:35

Af: Redaktionen I perioden fra 14. oktober 2017 - 1. september 2018 rejste den 20-årige på forskellige strækninger 43 gange uden at have billet, og han er nu sigtet for "tilsnigelse af adgang uden at betale", hvilket er en overtrædelse af straffelovens paragraf 298, stk. 4.







DSB har udstedt kontrolafgifter til den 20-årige for i alt 32.250 kroner.



