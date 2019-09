Færdselsstyrelsen bliver selvstændig styrelse

Fredag 13. september 2019 kl: 12:16

Af: Redaktionen Baggrunden for at udskille Færdselsstyrelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er, at Styrelsen siden dens etablering i Ribe i februar 2016 i stigende grad selvstændigt har varetaget en række opgaver under Transport- og Boligministeriet. Derfor er det en naturlig udvikling at gøre Færdselsstyrelsen til en selvstændig styrelse.Færdselsstyrelsen har tidligere været en selvstændig styrelse under Transportministeriet.