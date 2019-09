Tyske politikere på højrefløjen foreslår øget totalvægt

Fredag 13. september 2019 kl: 12:13

Af: Jesper Christensen Partiet Alternative für Deutschland mener, at totalvægten for lastbiler i Tyskland bør tilpasses forholdene i de øvrige EU-lande. Partiet peger på, at en øget totalvægt vil kunne bidrage til øget transporteffektivitet ved et højere antal tonkilometer og samtidig til en mindre belastning af vejnettet. Partiet fremhæver også, at det vil bidrage til øget bæredygtighed.Alternative für Deutschland fremhæver tydeligt, at forslaget ikke vil åbne for to-akslede trækkere med fire-akslede sættevogne.Som argument for at hæve totalvægten angiver Alternative für Deutschland også, at den forventede stigning i godstransporten i Europa vil øge presset på vejene. Derfor er der behov for en fælles indsats, der omfatter veje, jernbaner, indre vandveje. Især lastbiltransporter med sten, grus, tømmer, silo- eller tankvogne vil kunne effektiviseres ved at øge totalvægten til 44 ton.Partiet mener, at en øget totalvægt ikke vil berøre kombitrafikken mellem vej og bane negativt, da der vil være gods nok at transportere, og at kapaciteten på banenettet er tæt på at være udnyttet.