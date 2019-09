Flere og flere rejser med tog - i Sverige

Fredag 13. september 2019 kl: 11:06

Af: Redaktionen Trafikanalys oplyser, at der i 2018 blev foretaget 246 millioner rejser med tog. Det var 7 procent flere end året før og det største tal siden 2000. Efter 2010 er antallet af togrejser vokset hvert år og samlet vokset med 37 procent. Ser man på persontransportarbejdet - antal kilometer, som de rejsende har tilbagelagt - er der steget med 2 procent til knap 13,5 milliarder kilometer. Det er også det højeste antal siden år 2000.- Togene havde en dårligere punktlighed i 2018 med store forstyrrelser ind i mellem. Trods det ser det ud som om de rejsende fortsat vælger toget, siger Fredrik Lindberg, der er statistiker hos Trafikanalys.Når de rejsende deles op i regionale og lange togrejser bliver det tydeligt, at det er udviklingen i de regionale rejser, der bidraget stærkt til væksten.Siden 2010 er antallet af regionale rejser vokset med 43 procent, mens antallet af lange togrejser ligger på et uændret niveau. For begge områder er der dog tale om et voksende transportarbejde - altså at rejserne er blevet længere.I forhold til befolkningstallet i Sverige i slutningen af 2018 reste hver svensker i gennemsnit 1.324 kilometer på skinner 2018, fordelt på i gennemsnit 24 rejser. Set over en længere tidsperiode fra år 2000 og frem er tendensen tydelig - Svenskerne rejser både oftere og længere med tog.Interesserede kan se den officielle statistik over banetrafikken i Sverige