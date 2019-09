Wirehejs klarer dyretransporten

Torsdag 5. september 2019 kl: 12:00

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Wirehejset - et Sawo CLF432S-3W - er monteret på et fuldt luftaffjedret fire-akslet Scania R520-chassis med tripple bogie og CR20N-førerhus. Chassiset har en akselafstand på 3.750 mm.CLF432S-3W-hejset er leveret med to stopmål tilpasset Herluf Bjerregaards ønske, to optrækshastigheder, alu-afdækning på overrammen og leveret med hydraulik til påhængsvogn/kærre samt udtag for automatbagsmæk. Derudover er der monteret vandret afdækning i begge sider, træk med luftservo i bagenden og værktøjskasse i venstre side samt låsesystem for kreaturlad.Herluf Bjerregaard, der er tredje generation, som driver vognmandsforretningen, beskæftiger sig hovedsageligt med dyretransport og containerkørsel.