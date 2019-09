Togene kører igen mellem Vordingborg og Næstved

Onsdag 4. september 2019 kl: 10:48

Af: Redaktionen - Vi er glade for, at vi endelig kan åbne strækningen mellem Næstved og Vordingborg, så pendlerne igen kan tage toget, og dermed skære en god bid af den rejsetid, der har været en del af hverdagen de seneste måneder. Vi ved godt, at vi har trukket lidt ekstra på pendlernes tålmodighed, men foruden de meget synlige opgraderinger af banen, vil det flere steder kunne mærkes, at komforten er blevet bedre. Samtidig er banen klargjort til fremtidens behov, siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark.Med åbningen af Vordingborg-Næstved mangler der to etaper af året store fornyelse af Ringsted-Femern Banen. Vordingborg-Orehoved og Nykøbing F.-Orehoved.Det sikkerhedsmæssige arbejde, der mandag og tirsdag betød, at pendlerne mellem Næsted og Vordingborg måtte tage to dage mere med togbusser, har samtidig påvirket strækningen mellem Orehoved og Vordingborg. Derfor skal pendlere være opmærksomme på, at togbusserne ikke stopper på Orehoved Station i perioden fra 5. september til og med den 14. september, og at Orehoved og Vordingborg herefter forventes at åbne for togtrafik 15. september.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, oplyser, at rejsetiden med togbus mellem Nykøbing F og Vordingborg stort set er den samme som mellem Nykøbing F og Orehoved.







- Rejsetiden med Togbus mellem Nykøbing F og Vordingborg kommer til at være 30-33 minutter. Det er 1-4 minutter længere, end når vi kører via Orehoved, siger han.







Hurtigtogene og stoptogene kører mellem Vordingborg og København H/Østerport, og de supplerende myldretidstog kører mellem Næstved og København H/Østerport.







Banedanmark forventer fortsat, at strækningen mellem Nykøbing F. og Orehoved åbner som planlagt 29. september.







Rejseplanen vil løbende blive opdateret med ændringerne.





