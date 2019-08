Det er et rigtigt godt initiativ i kampen mod social dumping på landevejen

ENHEDSLISTEN OM S-REGERINGENS UDVALG:

Mandag 26. august 2019 kl: 16:12

Af: Redaktionen Transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested, hilser initiativet velkomment.- Enhedslisten har gennem mange år været i forreste række i kampen mod social dumping på landevejen. Det er derfor overordentligt glædeligt, hvis der nu tages et afgørende skridt i denne kamp. Det er også på høje tid. Danske bus- og godschauffører - og danske vognmænd - har alt for længe været udsat for unfair konkurrence fra billige, underbetalte chauffører fra især østeuropa, siger Henning Hyllested og fortsætter:- Vi er ikke så bange for at lovgive på dette område, da det retter sig mod udenlandske chauffører, der kører indenlandsk transport i Danmark til lønninger på bulgarsk og rumænsk niveau - langt under danske chaufførers lønninger.Henning Hyllested peger på, at det afgørende er, at der samtidig med en kommende lov bliver afsat penge og ressourcer (mandskab og uddannelse) til at sikre en effektiv kontrol med, at loven overholdes.- Det har i alle årene været et stort problem, at håndhævelsen af de eksisterende regler ikke var god nok, siger Henning Hyllested, der henvisr ti en artiklen i Lastbilmagasinet, hvor en betjent kritiserer den eksisterende tungvognskontrol for at være for dårlig og politiledelsen for at male et skønmaleri af kontrollen over for politikerne.