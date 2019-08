Vognmandsforening inviterer til bremse-møde

Torsdag 8. august 2019 kl: 11:21

Et par råd:

Dokumentation fra synshal er muligt i nogle synshaller, så vælg en sådan. Med sovende bremser er bøden for chaufføren 6.000 kroner, og som selvkørende er det 10.000 - og efterfølgende bøder dobles op hver gang.

Loven siger, at når køretøjer køres som synsfri sammenkobling, skal køretøjet medbringe original registreringsattest eller en godkendt kopi af samme

Bremseattesten fra seneste syn skal opbevares sammen med registreringsattesten

Af: Redaktionen - Med den debat, vi på det seneste har oplevet, opfordrer FDL vognmændene til at møde op, ikke mindst fordi mødet vil afsløre, hvor let det egentlig er at undgå de evindelige bremse-problemer, siger FDL’s kontorleder Jens Groot og fortsætter:- Det er i hvert fald stensikkert, at deltagerne vil opnå en viden, som kan hindre risikoen for kæmpemæssige bøder og kostbare værkstedsbesøg.Mødets hovedpunkt bliver et indlæg af bremsespecialisten René Lundegaard, der er en af Danmarks førende eksperter på området. Han vil orientere om, hvad den enkelte vognmand kan og bør gøre for at have styr på påhængskøretøjernes bremser. Desuden vil FDL orientere om risiko-elementerne. Derudover vil politiassistent Kaj Klaustrup fra Tungvognscenter Øst være til stede med en bremsestand.- FDL vil orientere om de risiko-elementer, der altid er i en travl arbejdsdag, siger Jens Groot og fortsætter:- Kører du for eksempel med andens løstrailer, er det dig, der får bøden, hvis du tages i en kontrol. Og hvorfor løbe en kæmpe risiko for en bøde i en størrelsesorden, det måske er svært at betale?Mødet begynder klokken 9.00 og slutter omkring middagstid. Sidste frit for tilmelding er den 19. august til FDL.