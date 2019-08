Juli bød på færre nyregistrerede lastbiler

Af: Redaktionen Det faktiske antal nyregistrerede lastbiler i juli var ifølge den seneste statisik fra De Danske Bilimportører 193, hvilket er et fald på 32,75 procent i forhold til juli sidste år, hvor tallet var på 287.De årets første syv måneder er der blevet nyregstreret 3.219 lastbiler, hvilket er 12,67 procent flere end i samme periode sidste år. De Danske Bilimportører forventer at differencen vil udligne sig de kommende måneder, så det samlede antal nyregistrerede lastbiler i 2019 vil ende på niveau med 2018.- Overordnet er lastbilsalget ganske flot og stabilt. Der var som bekendt opadgående udsving i sidste måned grundet ikrafttrædelse af ny lovgivning om digital tachograf. Juli er ligesom sidste år lidt sløj, men for år til dato er vi pænt på niveau med samme periode sidste år. Konklusionen er derfor også, at efterspørgslen efter lastbiler stadig må betegnes som høj - både herhjemme og i resten af Europa, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.Når man ser på fordelingen af lastbilsalget, er andelen af små lastbiler (op til 15 tons totalvægt) på 13 procent og tunge lastbiler på 87 procent.I 2016 vedtog EU nogle nye regler for specifikationerne for en ’smart tachograf’ i lastbiler, som blev indført 15. juni i år. De nye regler har påvirket nyregistreringstallene i juni i opadgående retning - og i nedadgående retning i juli.