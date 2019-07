- Vi er meget tilfredse med resultatet i årets andet kvartal

TRANSPORTKONCERNEN DSV:

Onsdag 31. juli 2019 kl: 08:32

Væsentlige hoved- og nøgletal for DSV-koncernen for perioden 1. januar - 30. juni 2019:

Millioner kroner 2. kvt. 2019 2. kvt. 2018 Året til dato 2019 Året til dato 2018



ekskl. IFRS 16

ekskl. IFRS 16 Nettoomsætning 20.079 19.491 40.058 37.871 Bruttofortjeneste 5.285 4.450 10.399 8.570 Resultat af primær drift før særlige poster 1.631 1.449 3.085 2.605 Overskudsgrad 8,1 % 7,4 % 7,7 % 6,9 % Conversion ratio 30,9 % 32,6 % 29,7 % 30,4 % Special items, omkostninger 19

Resultat efter skat 1.149 1.187 2.112 1.956 Justeret resultat for perioden 1.196 1.214 2.189 2.000 Regulerede frie pengestrømme



1.802 1.671 Udvandet justeret resultat pr. aktie for de sidste 12 måneder



23,5 20,5

(Kilde: DSV)

Af: Redaktionen - På trods af en svag udvikling i de globale transportmarkeder, især inden for luftfragt, har DSV formået at vokse mere end markedet og stadig levere vækst i indtjeningen. Vi forventer at lukke transaktionen med Panalpina i tredie kvartal, og vi ser frem til at sammenlægge de to selskaber og udnytte vores stærke netværk og viden til at levere endnu bedre services til vores kunder, siger han videre.Af hensyn til børsnoteringen af nye aktier til brug for ombytningstilbuddet til Panalpinas aktionærer tilbagekaldte DSV de udmeldte forventninger til 2019 30 april i år. DSV forventer at offentliggøre nye finansielle forventninger, når Panalpina transaktionen er gennemført.