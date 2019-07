Flextur skal supplere bus, tog og lokalbaner i Hillerød

Mandag 29. juli 2019 kl: 09:00

Af: Redaktionen - I Hillerød skal man kunne bo, arbejde og leve et aktivt liv alle steder i kommunen - også uden bil. Det er et af de mål, vi samarbejder med Movia om at realisere. Vi ved, at vi har nogle områder i kommunen, hvor vi ikke har passagerer nok til at sætte almindelige busser ind eller til at lade busserne køre hele dagen, og derfor er det dejligt, at vi nu kan tilbyde de borgere en alternativ løsning, siger Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød Kommune.- I Hillerød Kommune er vi optaget af, hvordan vi fordeler vores ressourcer, så vi kan få mest værdi for de penge, vi bruger på offentlig servicetrafik. Med ordningen får vores busnet en større grad af fleksibilitet og mobilitet. Gangbesværede borgere vil for eksempel få lettere adgang til at benytte kollektiv trafik, og borgere som tidligere har haft langt til et busstoppested får nu et lige ude foran deres havelåge, siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune.





En flextur er ikke som en almindelig bustur. Man kan bestille en tur fra adresse til adresse på nettet og betale med dankort med det samme, man skal bestille senest to timer inden man skal afsted, og man kan opleve at skulle køre en lille omvej, fordi en anden passager også skal med på en del af turen. Til gengæld kan man blive hentet ved havelågen, ved svømmehallen, biografen, rideskolen eller hvor som helst i øvrigt i kommune. Og man kan også blive kørt hjem igen. Flextur kører mellem klokken 6 og 23 og har ingen fast køreplan.





- Selvom mange borgere på Sjælland har en bil, så ejer halvdelen af alle familier i Region Hovedstaden faktisk ikke en bil. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt og alternativt, for borgerne har brug for høj mobilitet, og Hillerød kommune har brug for at kunne give en service der, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. Som mobilitetsselskab er det Movia’s opgave at gøre den kollektive transport til et attraktivt valg, og vi håber at borgerne i Hillerød bliver glade for flextur-ordningen, når de lærer den at kende, siger Movia’s plandirektør Per Gellert.





Man bestiller en flextur tidligst 14 dage før og senest to timer inden, man vil hentes. Prisen vil være 36 kroner pr. tur inklusive 10 kilometers kørsel. Ekstra kilomter koster 6 kroner pr. km. Man får 10 procent i rabat,hvis man bestiller sin flextur online. Flexture køres af almindelige biler og liftvogne med autoriserede chauffører





Om Flextur hos Movia

Med Hillerød Kommune tilbyder 35 ud af 45 kommuner på Sjælland flextur. Uden for ordningen står Greve, Herlev, Gentofte, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.

Det er muligt at bruge flextur til/fra andre kommuner. Her vil prisen være den samme, men efter 20 kilometer stiger prisen for ekstra kilometer til 12 kroner

Den enkelte kommunes udgift til flextur varierer, fordi den blandt andet afhænger af antallet af indbyggere og nærheden til bus- og tognettet. De kommuner, der både har relativt store byer og landområder, har de største udgifter til flextur. Eksempelvis brugte Allerød Kommune 300.000 kroner på servicetilbuddet i 2018 mens Guldborgsund Kommune brugte 4 millioner kroner. Kommunerne betaler de udgifter, der er ved flextur, som ikke er dækket af passagerindtægter

Movias årlige undersøgelse blandt flextrafik-kunderne viser, at kunderne i flextur ofte er over 70 år (57 procent). Mange har hjælpemidler med (20 procent). Flextur bliver primært bliver brugt til at besøge familie og venner (46 procent). Men ffflextur bliver også brugt til lægebesøg (36 procent) og genoptræning (13 procent)

Man bestiller en flextur tidligst 14 dage før og senest to timer inden, man vil hentes. Prisen vil være 36 kroner pr. tur inklusive 10 kilometers kørsel. Ekstra kilomter koster 6 kroner pr. km. Man får 10 procent i rabat,hvis man bestiller sin flextur online. Flexture køres af almindelige biler og liftvogne med autoriserede chauffører

