Politiet advarer mod pirattaxaer i Esbjerg

Mandag 29. juli 2019 kl: 08:35

Af: Redaktionen I begge tilfælde havde passagerer taget en i pirattaxi tidligt fredag efter en bytur i Esbjergs centrum.I det ene tilfælde lykkes det taxipiraten at misbruge en 32-årig mands Visakort i køretøjet, hvorefter der uretmæssigt bliver hævet et større beløb. I det andet tilfælde tog piraten hævekortet fra en 28-årig mand, ligesom den kriminelle chauffør også narrede pinkoden ud af passageren.Begge hændelser bliver efterforsket, og Syd- og Sønderjyllands Politi advarer samtidig mod at benytte uautoriserede taxier.- For nogen kan det måske være fristende at benytte en pirat, fordi der kan være mangel på taxier i nattelivet. Men det kan i værste fald blive en meget dyr tur, fordi man risikerer at blive snydt, understreger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.- Skal vi dette problem til livs, kræver det dels, at borgerne anmelder ulovlig taxikørsel til myndighederne, dels at borgerne vælger pirattaxierne fra, tilføjer han.Vicepolitiinspektøren peger i derudover på, at pirattaxier – i modsætning til de autoriserede taxier – for eksempel ikke afregner skat eller har tilladelser, forsikringer med mere i orden - lige som køretøjet typisk heller ikke er godkendt til taxakørsel.