3F satte fokus på udenlandske buschauffører i Hillerød

Søndag 21. juli 2019 kl: 23:04

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Modsat sidste aktion i Amaliehaven i juni blev de udenlandske busser ikke blokeret. Men 3F tog flittigt fat i de tilstedeværende chauffører, som blev spurgt ind til deres løn- og arbejdsvilkår samt gjort opmærksom på de overenskomster, som de danske buschauffører er omfattet af.Formålet med aktionen var at sætte fokus på de ulige løn- og arbejdsvilkår, der hersker mellem danske og udenlandske buschauffører i håb om at sætte pres på de udenlandske vognmænd, der systematisk udfører social dumping og undergraver den danske samfundsmodel til egen fortjeneste.Dansk PersonTransports administrerende direktør Michael Nielsen var med på sidelinjen under 3F’s aktion. Han håber på, at den har skubbet en smule til de udenlandske chaufførers og vognmænds bevidsthed.- Kampen, som i øjeblikket bliver kæmpet, er ikke en, der kan vindes ved ét slag. Tværtimod kræves der kontinuitet og tålmodighed, og events som denne er afgjort et skridt i den rigtige retning. Vi skal fortsætte med at gøre opmærksom på de store eksisterende problemstillinger, og ved det forsøge at ændre folks tilgang til social dumping og dets konsekvenser, påpeger Michael Nielsen.- Samtidig hæfter jeg mig ved, at antallet af udenlandske busser var markant mindre i dag, da 3F viste sig, end det er på en normal sommerdag ved Frederiksborg Slot. Det tyder på, at de udenlandske busser holder sig væk, når der bliver sat fokus på deres adfærd på den ene eller anden måde, siger han.