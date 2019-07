Fragtskib med træpiller stødte på grund i Lillebælt

Søndag 21. juli 2019 kl: 22:55

Af: Redaktionen Lørdag aften forsøgte bugserbåden »Obelix« fra firmaet DBB Salvage A/S forgæves at trække skibet fri. Skibet skal muligvis lettes for en del af lasten, før det kan trækkes fri.