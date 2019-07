Vognmand på Mors har fået ny svensker med wirehejs

Søndag 21. juli 2019 kl: 22:28

Af: Redaktionen Det er Stiholts værksted i Thisted og lastbilsælger Lars Pedersen, der får de pæne ord med på vejen. Jesper Saabys specialitet er netop veje, for hans lastbiler er hovedsalig beskæftiget med asfaltkørsel i det midt- og nordjyske i sommersæsonen og snerydning/saltning af de lokale veje omkring Mors om vinteren.







- Det er chauffør Michael Glentborg, der har fået den nye bil. Han har selv været inde over med hensyn til opbygningen, så han - inden for rimelighedens grænser - har fået det, som han vil have det. Det gælder også i CR20N-førerhuset med normalt tag, hvor han tit overnatter 3-4 dage om ugen, forklarer Jesper Saaby.







Den nye Scania R 520 B8x4*4 er opbygget med wirehejs hos Sawo i Nørresundby, Mosegaards Autolakering har stået for maling af chassiset, mens førerhuset er fabrikslakeret efter Scanias MCC-koncept (Multi Colour Concept). Bilen har desuden har fået en tur indvendigt hos Buur & Thomsen i Vraa.

Bilen er derudover leveret med trækbjælke og VBG-træktøj fra fabrikken, da den til hverdag også skal køre med en tre-akslet kærre, så den samlede totalvægt kan komme op på 56 ton.







Lige som med sine andre Scania’er har Jesper Saaby tegnet en serviceaftale hos Stiholt på 10 år/maksimalt 1,2 millioner kilometer på den nye R 520.



