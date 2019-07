Transportministeren ser positivt på svenske planer for nattog til Europa

Fredag 19. juli 2019 kl: 00:04

“Vil ministeren - da sådanne forbindelser kan have åbenlyst positive synergier for Danmark - tilkendegive sin holdning til, at den svenske regering har afsat 50 milllioner svenske kroner til blandt andet at analysere omkostninger for en togforbindelse på tværs af landegrænserne, og hvor lang tid det tager at få togene i brug, samt oplyse mulighederne for, at Danmark kan komme med i den svenske undersøgelse af at genindføre nattog på tværs af Europa?”



Af: Redaktionen Morten Messerschmidt stillede i begyndelsen af denne uge transportministeren følgende spørgsmål:Benny Engelbrecht svarer:

“Jeg synes, det er positivt, at der ses på mulighederne for at forbedre de internationale togforbindelser. Det er - som de fleste nok har oplevet - ikke altid lige nemt at sikre velfungerende grænseoverskridende togtrafik. Derfor vil vi meget gerne drøfte mulighederne med de svenske myndigheder, selvfølgelig med be- hørig hensyntagen til den indenlandske trafik.

Hertil kan jeg oplyse, at Transport- og Boligministeriet er i kontakt med de svenske myndigheder om sagen”.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.