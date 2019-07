Havn og erhvervsmægler samarbejder om udleje af nye erhvervsarealer

Torsdag 18. juli 2019 kl: 10:00

transport

fisk

maritim service

Af: Redaktionen Hirtshals Havn er med sine ruter til Norge, Sverige, Island, Færøerne og Belgien en en stærk spiller på det skandinaviske logistikmarked. Hertil kommer, at motorvej E39 og en godsbaneforbindelse har udspring i Hirtshals. På den baggrund kalder salgschef hos Nordicals Vendsyssel, Mads Dyhr, opgaven for en meget spændende én af slagsen.- Hirtshals Havn er en stor spiller inden for transport, maritim service og fisk, og med havnens gode placering er den særdeles interessant for mange virksomheder, der enten importerer eller eksporterer varer til Vesteuropa. Tilsvarende er arealernes placering særdeles attraktive i forbindelse med servicering af fragtskibe og fiskefartøjer samt for den maritime sektor generelt. Hirtshals Havn er i gang med en realisering af en masterplan, der i endnu større grad skal udnytte dens gode placering, og det gør de 190.000 kvadratmeter særdeles attraktive, siger han.Sidste år kunne Hirtshals Havn noterer 2,4 millioner færgepassagerer, 148.000 lastvogne/trailere og landet fisk for en værdi af over en halv milliard kroner. Det er tal, som ifølge direktøren ved Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen, viser, at Hirtshals Havn står stærkt såvel nationalt som internationalt og rummer vækstpotentialer for havnerelateret industri. Derfor mener han også, at Nordicals er den helt rigtige mægler til at varetage opgaven.- Det var vigtigt for os at få en samarbejdspartner, som har forståelse for vores vision og de muligheder, som Hirtshals rummer. Det handler ikke kun om at udleje arealer, det handler om at skabe erhvervsvækst, og det forstår Nordicals. Samtidig er Nordicals er en stor spiller, der er stærk både lokalt og nationalt, og det er et godt match, siger Jens Kirketerp Jensen.En anden del af Hirtshals Havns visioner i forbindelse med de nyskabte erhvervsarealer er en grøn omstilling. I den forbindelse skal der opstilles fire vindmøller på havnen. De nye vindmøller kan producere strøm nok til at forsyne hele Hirtshals by, hvorfor virksomhederne på Hirtshals Havn med ro i maven kan tænde for stikkontakten.- De fire vindmøller giver et grønt aftryk - ikke kun på Hirtshals Havn - men for hele byen. Vindmøllerne kan producere mere strøm end havnen og Hirtshals by kan bruge, så vi er også med til at sende grøn strøm videre ud i Danmark. Det var vigtigt for os at tænke i de baner også, da vi lavede planerne for udvidelsen, siger Jens Kirketerp Jensen.Hirtshals Havn har tre forretningsområder:Derfor forventer Mads Dyhr fra Nordicals, at det er inden for disse brancher, der skal findes virksomheder til at sætte sig på de 190.000 kvadratmeter. Nordicals’ erhvervsmægler peger på, at det især kan være virksomheder i Nordjylland, der kan være interesseret i Hirtshals Havn, men at det også er aktuelt for virksomheder fra andre områder i Danmark.- Mulighederne inden for transport og logistik gør Hirtshals Havn attraktiv for import-/eksportvirksomheder, der måske har lager andre steder i Skandinavien, og som ønsker at flytte aktiviteter til Hirtshals, hvor logistikmulighederne er bedre. Idet der er så gode forbindelser til hele Vesteuropa, er det nemlig attraktivt for virksomheder, der enten gør sig i fiskeforædling eller vil placere et logistikcenter på Hirtshals Havn, siger Mads Dyhr.