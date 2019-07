TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:

Onsdag 17. juli 2019 kl: 08:41

Retsgrundlaget

Rettens afgørelse

For det første, at speditionsvirksomheden var bekendt med, at vognmanden ikke havde den nødvendige tilladelse til at udføre tung godstransport

For det andet, at speditionsvirksomheden var bekendt med, at vognmanden disponerede over tunge køretøjer, som virksomheden ikke havde tilladelse til at udføre godstransport med

For de tredje, at speditionsvirksomheden allerede inden de oven for omtale politikontroller var bekendt med, at vognmanden havde udført tilladelseskrævende transporter for speditionsvirksomheden, uden at vognmanden havde været i besiddelse af den påkrævede tilladelse



Bøden blev konkret udmålt til 50.000 kroner henset til på den ene side overtrædelsens meget alvorlige karakter og på den anden side, at speditionsvirksomheden måtte antages kun at have haft en indirekte økonomisk gevinst ved overtrædelsen.



Heri ligger, at såfremt ulovlig godskørsel sker med direkte økonomisk gevinst for øje, taler dette for en højere bøde end i denne situation, hvor speditionsvirksomheden tilsyneladende blot ignorerede det ulovlige forhold.





Sagen viser, at speditører kan dømmes for medvirken til vognmænds ulovlige godskørsel. Det vil dog altid ske på baggrund af en konkret vurdering, og efter omstændighederne skal der ganske meget til. I sagen her var speditionsvirksomheden som operatør med kendskab til reglerne på området i kraft af sit konkrete kendskab til vognmandens forhold bekendt eller burde i det mindste have været bekendt med den ulovlige godskørsel samtidig med, at speditionsvirksomheden intet gjorde for at hindre den ulovlige godskørsel.





I den pågældende straffesag udførte vognmanden således godskørsel for fremmed regning, i og med at virksomheden ikke var ejer af det pågældende gods og modtog betaling fra speditionsvirksomheden for det udførte arbejde. Altså skulle vognmanden have haft en tilladelse til at udføre transport med tunge køretøjer eller have videreformidlet aftalen til en anden vognmand, som var i besiddelse af en tilladelse.Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at speditionsvirksomheden skulle idømmes en bødestraf for at have medvirket til vognmandens overtrædelse af godskørselsloven. Speditionsvirksomheden bestred ikke, at vognmanden havde udført godstransport i strid med godskørselslovens regler, men nægtede sig skyldig i selv at have medvirket til overtrædelsen.Retten indledte med at fastslå, at pligten til at overholde godskørselslovens bestemmelse om tilladelse til godskørsel for fremmed regning umiddelbart alene påhviler den, som udfører godstransporten, altså vognmanden. På den baggrund slog retten fast, at der måtte foreligge et særligt grundlag for at kunne idømme speditionsvirksomheden et medansvar for vognmandens overtrædelse af godskørselsloven.Retten lagde herefter tre forhold til grund for sin vurdering:Retten bemærkede også, at speditionsvirksomheden ikke på anden vis havde forsøgt at sikre sig, at godstransporterne med de tunge køretøjer blev udført i overensstemmelse med reglerne.På den baggrund fandt retten det for godtgjort, at speditionsvirksomheden var bekendt med eller burde være bekendt med, at de godstransporter, som indebar anvendelse af tunge køretøjer, og som speditionsvirksomheden i henhold til samarbejdsaftalen lod vognmanden udføre, med stor sandsynlighed ikke ville blive udført i overensstemmelse med reglerne i godskørselsloven.Speditionsvirksomheden derfor dømt skyldig i medvirken til vognmandens overtrædelser af godskørselsloven og blev idømt en bøde på 50.000 kroner.Ved rettens fastsættelse af bødens størrelse blev der taget afsæt i, at en overtrædelse af godskørselsloven som udgangspunkt medfører en bøde på 35.000 kroner, hvorfor de to forhold som udgangspunkt måtte resultere i en bøde på 70.000.