193 europæiske lufthavne vil være emissionsfrie i 2050

Tirsdag 16. juli 2019 kl: 07:51

Finder fremtidens løsninger i fællesskab

Københavns Lufthavne A/S har selv kontrol over cirka syv procent af den samlede CO2-emission fra lufthavnen. De resterende cirka 93 procent kommer fra fly, transport til og fra lufthavnen samt andre partneres forbrug i og omkring lufthavnen.





- Vores ambitioner strækker sig ud over vores egne emissioner. Derfor er et væsentlig led i vores klimastrategi at indgå strategiske partnerskaber omkring fremtidens klimaløsninger til luftfarten, påpeger Thomas Woldbye.





Om Københavns Lufthavne A/S’ klimastrategi:

Københavns Lufthavne A/S skal være en CO2-neutral lufthavn i 2019. Det er allerede realiseret gennem en fortsat målrettet indsats for at nedbringe den udledning, som lufthavnen selv har kontrol over (lufthavnens energi- og brændstofforbrug samt medarbejderes forretningsrejser) samt ved at foretage klimakompensation, der neutraliserer lufthavnens restudledning ved at støtte CO2-reducerende projekter i Danmark og andre lande

Københavns Lufthavne A/S skal være en emissionsfri lufthavn med emissionsfri transport til og fra lufthavnen i 2030. Det realiseres ved, at lufthavnen eksempelvis fortsætter sine investeringer i solcelleanlæg og understøtter den grønne omstilling af landtransporten ved blandt andet at styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på lufthavnens område

Hele Københavns Lufthavn skal være emissionsfri i 2050. Det betyder, at lufthavnen skal være helt uden CO2-udledning fra selve lufthavnen, flytrafikken, virksomhederne, der opererer i lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. Det skal blandt andet realiseres gennem strategiske partnerskaber på tværs af luftfartsbranchen, beslutningstagere og forskere, der fokuserer på større tilgængelighed af bæredygtigt brændstof og udvikling af klimavenlige teknologier

Af: Redaktionen I alt 193 europæiske lufthave fordelt på 24 lande er med i aftalen. De 193 lufthavne, fordelt på 39 lufthavnsoperatører, forpligter sig til at reducere CO2-emissionerne fra den daglige drift, som den enkelte lufthavn selv har kontrol over, til 0 (”net zero”) inden 2050.- For CPH er det afgørende, at der på europæiske niveau nu er enighed om at leve op til Paris-aftalen. Vi har tidligere på året lanceret vores egen klimastrategi, hvor visionen er, at hele lufthavnen skal være emissionsfri i 2050, siger administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S, Thomas Woldbye.- Jeg er meget tilfreds med, at der nu er enighed om, at det også er det mål vi arbejder for på europæisk niveau. Som international lufthavn agerer vi på et internationalt marked, og derfor er det ikke tilstrækkeligt, at vi lokalt i Danmark sætter os ambitiøse klimamål. Et forpligtende internationalt samarbejde er derfor helt afgørende, siger han videre.