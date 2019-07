Antallet af nyregistrerede lastbiler steg med 73 procent

Fredag 12. juli 2019 kl: 10:03

Af: Jesper Christensen Ud af de 717 nyregistrede lastbiler i juni tog Scania 41,28 procent. I faktiske tal var det 296 lastbiler. Volvo tog 28,59 procent, hvilket i faktiske tal svarer til 205.





De to svenske mærker, der samlet stod for 69,87 procent af markedet i juni, bliver efterfulgt af Mercedes-Benz med 86 nyregistrerede lastbiler over 16 ton, hvilket giver en markedsandel på 11,99 procent. På fjerdepladsen kører MAN ind med 71 nyregistreringer og en markedsandel på 9,90 procent.











I tabellen nedenfor kan man se tallene for juni 2019 sammenlignet med juni sidste år.



Scania 296 41,28 % 114 27,54 % Volvo Trucks 205 28,59 % 123 29,71 % Mercedes-Benz 86 11,99 % 59 14,25 % MAN 71 9,90 % 70 16,91 % DAF 28 3,91 % 35 8,45 % Renault Trucks 17 2,37 % 8 1,93 % Iveco 14 1,95 % 5 1,21 % I alt 717

414



(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører) DAF ligger på femtepladsen med 28 nyregistrerede lastbiler og en markedsandel på 3,91 procent i juni, mens Renault Trucks med 17 nyregistreringer ligger nummer seks med en markedsandel på 2,37 efterfulgt af Iveco , der fik nyregistreret 14 lastbiler over 16 ton i juni og dermed fik en markedsandel på 1,95 procent.

