Aabenraa Kommune vil ændre ejerstrategi for havnen

Fredag 12. juli 2019 kl: 11:46

Området Nord for Kilen

Arealerne ved det tidligere Enstedværket

Den øvrige erhvervshavn

Af: Redaktionen Den nye ejerstrategi, der blev vedtaget på byrådsmødet i Aabenraa Kommune 26. juni, sætter retning for Aabenraa Havns udvikling, så det sker i harmoni med byens behov og samtidig giver mulighed for fortsat at være en central aktør i Aabenraa Kommunes infrastruktur og erhvervsliv.- I Aabenraa Havn har vi en meget stærk erhvervshavn, som vi kan være meget glade for. Samarbejdet mellem kommune og havn har i arbejdet med ejerstrategien været meget tilfredsstillende, og det kommer til udtryk i den ambitiøse strategi, som har til formål at sikre fremtiden med udvikling frem for afvikling, siger borgmester Thomas Andresen (V) og fortsætter:- I strategien er der jo blandt andet fokus på, at Aabenraa Havn, ud over at være en erhvervshavn, i fortsat grad skal tænkes ind i de generelle planer for byfornyelse i Aabenraa. Havnen er en del af byen, og det potentiale skal udnyttes. Samtidig er der i strategien et ønske om, at Aabenraa Havn skal være i front, når det kommer til digitalisering og ny teknologi. På den måde bliver havnen også et af forgangsprojekterne for nye arbejdspladser i kommunen.Ejerstrategien fokuserer på tre udviklingsområdet for Aabenraa Havn:Bestyrelsesformand i Aabenraa Havn, Erwin Andresen (Slesvigsk Parti) glæder sig også over ejerstrategien og ser frem til arbejdet.- Virksomhederne kan have en fremtidssikret tillid til Aabenraa Havn. Vi vil være en konkurrencedygtig erhvervshavn, der altid kan imødekomme de behov, som virksomhederne måtte have. Man kan derfor med tryghed investere i en placering på Aabenraa Havn, siger Erwin Andresen.- Konkret glæder vi os til at komme i gang med de tre udviklingsområder for Aabenraa Havn. Arealerne ved det tidligere Enstedværket er unikke, og her er der blandt andet planer om at gøre området til regionens førende bulkterminal. Området nord for Kilen giver gode muligheder for at indgå i den byudvikling, der lige nu er i fuld gang, mens den øvrige erhvervshavn fortsat skal udvikles til et konkurrencedygtigt havnemiljø med fokus på udvikling, siger han videre.I ejerstrategien forpligter både Aabenraa Kommune og Aabenraa Havn sig til en tæt og hyppig dialog på strategisk ledelsesniveau. Det er samarbejdet, der skal være med til at sikre Aabenraa Havn som en fortsat udviklende erhvervshavn. Aabenraa Havn skal samtidig være en havn, hvor klima og miljø er i højsædet, og hvor der tages medansvar for kommunens bidrag til at opfylde FN’s verdensmål.