Distributør skifter til gas i Tyskland

Fredag 12. juli 2019 kl: 09:08

Af: Redaktionen De 35 gasdrevne Havi-køretøjer på distributionscenteret i Duisburg. (Foto: Scania)Fornyligt leverede Scania ni gasdrevne lastbiler til Havi, så antallet af gasdrevne køretøjer på distributionscenteret i Duisburg er oppe på 35.For at sætte skub i udviklingen frem mod lavere CO2-udledninger øger Havi samtidig sit netværk af tankstationer med flydende gas.Lavere emissioner og mere støjsvage køretøjer - Vores partnerskab med Scania er en succes og styrker vores førerposition, når det gælder bæredygtighed i logistiksektoren, lyder det fra Havi.Målet med partnerskabet er, at op til 70 procent af Havi's køretøjsflåde i 2021 skal være skiftet til alternative brændstoffer i flere af de europæiske lande, Havi opererer i.Ud over at udlede færre emissioner er de gasdrevne lastbiler også mere støjsvage.Disse fordele bliver stadig vigtigere i takt med, at udsigten til lavemissionszoner, vejafgifter og dieselforbud i europæiske byer bliver stadig større.- For vores kunder bliver det mere og mere vigtigt med bæredygtige forsyningskæder med de lavest mulige emissioner. Med vores flåde på flydende gas bidrager vi til at gøre vores kunders forsyningskæder og produkter mere bæredygtige, siger administrerende direktør Roland Schmidt fra Havi Logistics i Tyskland.Voksende efterspørgsel på alternative brændstoffer Efterspørgslen på bæredygtige transportløsninger vokser på det tyske marked.- Derfor er det vigtigt, at infrastrukturen af tankstationer med gas også udvikles for at bane vej for et mere bæredygtigt transportsystem, siger Stefan Ziegert, produktansvarlig for bæredygtige transportløsninger hos Scania i Tyskland og Østrig.- Når produktionen af bæredygtig biogas øges, kan den blandes med naturgassen, som er mere udbredt i dag. Biogas muliggør reduktioner af CO2-emissionerne på omkring 90 procent, påpeger han.Tysklands netværk af tankstationer til flydende gas udvikler sig stadig langsomt. I november 2018 åbnede Havi derfor landets fjerde tankstation til flydende gas, og endnu en station skal efter planen åbne i starten af 2020.- Vores strategi om bæredygtige brændstoffer er blevet en succes, og det var altafgørende, at vi åbnede vores egne stationer, forklarer Torsten Oldhues, der er administrerende direktør for driftsafdelingen hos Havi.