Varebilerne falder tilbage

Tirsdag 9. juli 2019 kl: 10:02

Af: Redaktionen Brancheorganisationen De Danske Bilimportører peger dog på, at årets første halvdel er fuldt ud på niveau med sidste år, da der i første halvdel af i år samlet er registreret 17.207 nye varebiler mod 17.289 varebiler i samme periode sidste år. Forskellen er et lille fald på 0,47 procent.- Varebilsalget er ofte en god indikator på aktivitetsniveauet i erhvervslivet. Vi er derfor også glade for at se, at varebilsalget stadig ligger på et højt og stabilt niveau. Vi mener ikke, at det afdæmpede salg i juni bør give anledning til bekymring. Uagtet af juni-salget, ligger varebiler samlet set stabilt for året, siger direktøren hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.